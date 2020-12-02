Англия

Главный тренер Арсенала предложил внести необычное изменение в правила футбола.

Менеджер Арсенала Микель Артета предложил разрешить проводить временные замены в футбольных матчах. Это означает, что игрок, получивший повреждение во время поединка, может вернутся на поле не сразу, а через некоторое время, на протяжении которого вместо него сможет играть другой футболист со скамейки запасных.

"Возможно, нам стоит подумать над тем, чтобы дать игрокам немного больше времени восстановится, используя временные замены. Мы обсуждали эту проблему. Этого нет в футболе, но такие замены – нормальная практика в других видах спорта. Это необходимое решение для того, чтобы игроки были более защищенными.

Бывают ситуации, когда у тебя есть сомнения по поводу того, готов ли футболист продолжать игру, и тебе нужно еще несколько минут, чтобы это понять, так что нам стоит об этом подумать.

После повреждения игрок часто готов вернутся на поле, но перед этим врачи должны сделать все необходимое, чтобы убедится, что он сможет продолжить игру. Но мы ведь не можем играть 10-15 минут с десятью футболистами", — приводит слова Артеты ВВС Sport.

Отметим, что в последнее время в Англии стали уделять больше внимания безопасности и здоровью игроков. В частности, Ассоциация профессиональных футболистов страны настаивает на запрете игры головой на тренировках.