Аргентина

Специалист опечален новостью о смерти аргентинца.

Главный тренер английского Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал кончину легендарного аргентинца Диего Марадоны.

"Есть Марадона, а есть Диего. Не думаю, что нужно говорить что-то о Марадоне, его знает весь мир. Его не забудут. Диего — это другой. Он был моим хорошим другом. Мы разговаривали по телефону и встречались время от времени. У него было огромное сердце".

"В Google мы сможем найти футбол Марадоны, но не найдем там Диего. Я скучаю по нему. Я своим игрокам рассказывал, как мы проводили время вместе. После поражений он мне часто звонил. Но после побед — никогда. В трудные минуты он был рядом со мной, хоть и по телефону. Всегда уверял, что я лучший, это его подход. Я скучаю по нему", — сказал Моуринью в интервью BT Sport.

Отметим, что Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет от остановки сердца. Прощание с ним уже состоялось в Аргентине.

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