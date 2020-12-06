Англия

"Красные дьяволы" доказали свою неуступчивость цифрами..

Манчестер Юнайтед в поединке одиннадцатого тура чемпионата Англии добыл волевую победу над Вест Хэмом.

"Красные дьяволы" благодаря данной победе вышли на первое место в АПЛ по набранным волевым очкам, сообщает Opta.

Теперь у Манчестер Юнайтед 385 баллов, тогда как у ближайшего преследователя, Тоттенхэма, 383 очка. Далее идут Арсенал (356), Ливерпуль (336), Челси (332).

Манкунианцы после десяти сыгранных матчей набрали девятнадцать баллов и идут в лидирующем эшелоне команд.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Вест Хэм.