Англия

Английский нападающий добрался до солидной отметки.

Тоттенхэм в центральном поединке одиннадцатого тура чемпионата Англии уверенно обыграл Арсенал на своем поле.

Один из голов в том поединке забил Харри Кейн. Для нападающего то взятие ворот стало 250-ым в карьере, сообщает Opta.

Кейн забил 202 гола за Тоттенхэм, 32 — за сборную Англии, девять — за Миллуол, пять — за Лейтон Ориент, два — за Лестер.

Отметим, что гол в ворота Арсенала также стал для англичанина 100-ым в домашних матчах в футболке Тоттенхэма.

Напомним, что Кейн интересен Манчестер Сити и лично Хосепу Гвардиоле.