"Святые" набрали три очка в выездном поединке.
Радость игроков Саутгемптона, getty images
08 декабря 2020, 00:06
Саутгемптон отправился в гости к Брайтону в рамках заключительного поединка 11-го тура чемпионата Англии.
"Святые" добились волевой победы благодаря голу в конце первого тайма и под занавес поединка.
Брайтон — Сутгемптон 1:2
Голы: Гросс, 26 — Вестергор, 45, Ингз, 81
Брайтон: Райан - Уайт (Джаханбахш, 81), Данк, Уэбстер, Велтман, Лампти — Марч, Биссума, Гросс — Уэлбек (Троссард, 82), Коннолли (Мопе, 64).
Саутгемптон: Маккарти — Вестергор, Уокер-Питерс, Беднарек, Бертран — Уорд-Праус, Армстронг, Ромеу, Дженепо (Ингз, 46) — Уолкотт (Редмонд, 69), Адамс.
Предупреждения: Данк,, Гросс, Биссума — Дженепо, Ромеу, Маккарти