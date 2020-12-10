Нападающий "красных дьяволов" не хочет переходить в другую команду.
Маркус Рашфорд, Getty images
10 декабря 2020, 21:13
Футболист Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд рассказал о том, что испытывает большое чувство благодарности к своему клубу и не желает его покидать.
"Никогда не представлял себя игроком ни одного клуба, кроме Манчестер Юнайтед и будет неправильно, если я надену футболку другой команды. Я просто хочу сделать все, что могу для моего клуба, так что надеюсь, что я здесь надолго.
Все хорошее, что было со мной в этом году случилось благодаря Манчестер Юнайтед. И я говорю не только о прошедшем годе или предыдущих пяти годах, а и о тех временах, когда люди из клуба приезжали ко мне домой и возили на тренировки, а после занятия отвозили обратно, потому что в моей семье никто не водил машину. Я в команде с самого детства, на протяжении 16-17 лет, так что моя связь с клубом намного глубже, чем многие видят.
Благодаря Манчестер Юнайтед я стал футболистом. Они дали мне возможность проявить себя и узнать, что у меня есть футбольный талант", — приводит слова Рашфорда Sky Sports.
В текущем сезоне нападающий провел в составе команды 18 матчей, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Маркусом Рашфордом интересовался ПСЖ.