Англия

Нападающий "красных дьяволов" не хочет переходить в другую команду.

Футболист Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд рассказал о том, что испытывает большое чувство благодарности к своему клубу и не желает его покидать.

"Никогда не представлял себя игроком ни одного клуба, кроме Манчестер Юнайтед и будет неправильно, если я надену футболку другой команды. Я просто хочу сделать все, что могу для моего клуба, так что надеюсь, что я здесь надолго.

Все хорошее, что было со мной в этом году случилось благодаря Манчестер Юнайтед. И я говорю не только о прошедшем годе или предыдущих пяти годах, а и о тех временах, когда люди из клуба приезжали ко мне домой и возили на тренировки, а после занятия отвозили обратно, потому что в моей семье никто не водил машину. Я в команде с самого детства, на протяжении 16-17 лет, так что моя связь с клубом намного глубже, чем многие видят.

Благодаря Манчестер Юнайтед я стал футболистом. Они дали мне возможность проявить себя и узнать, что у меня есть футбольный талант", — приводит слова Рашфорда Sky Sports.

В текущем сезоне нападающий провел в составе команды 18 матчей, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Маркусом Рашфордом интересовался ПСЖ.