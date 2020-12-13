Англия

Наставник Манчестер Юнайтед подвел итог безголевому дерби против Манчестер Сити.

В расписании матчей двенадцатого тура украинской Премьер-лиги нашло место для дерби Манчестера, однако его участники не смогли порадовать зрителей ярким футболом, сыграв в безголевую ничью (0:0).

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:0 Обзор матча

Наставник "Красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер, впрочем, остался доволен игрой своей подопечных, которые, по его мнению, "адекватно сумели отреагировать на вылет из Лиги чемпионов УЕФА в середине недели". Об этом норвежский специалист заявил на послематчевой пресс-конференции.

"Это была сложная игра, в которой принимали участие две хорошие команды. В прошлом сезоне мы обыгрывали соперников неоднократно, но при это мы контратаковали. Сегодня же, мы играли первым номером, превосходя соперников в контроле мяча и количестве передач. Мы сумели удержать их подальше от наших владений, но им все равно удалось создать несколько моментов", — кратко резюмировал наставник "Красных дьяволов".

"Мы имели шансы на победу, — считает Солскьяер, — Я очень доволен отношением игроков к делу, их ментальным восстановлением после неудачи во вторник. Это был большой удар по нам.

Де Хеа сделал фантастический сейв после удара Мареза, Магуайр сделал два отличных блока при моментах Стерлинга и Де Брюйне. Вроде бы, соперники больше ничего не создавали. Должен отметить работу своей команды в защите. Мы были едины в этот вечер и действительно хорошо справились".

"Я думаю, что у нас было небольшое физическое преимущество и преимущество в росте, поэтому вчера мы немного поработали над моментами при стандартах, и были близки к голу. Магуйар, Мактоминей, Линделеф, Рашфорд — все имели достойные моменты, но не сумели забить".

В начале второго тайма Юнайтед получил шанс пробить пенальти в результате фола Кайла Уокера внутри своей штрафной против Маркуса Рашфорда, однако первоначальное решение главного арбитра было отменено после вмешательства VAR — офсайд у англичанина. Главный тренер хозяев так расценивает этот эпизод: "Я не видел, чтобы Маркус был в офсайде. Когда мяч прошел, я не увидел, что он вне игры, поэтому был разочарован тем, что арбитр принял такое решение".

"В целом, как мне кажется, ничьей все должны быть довольны", — точно подметил Солскьяер.

В следующем туре Манчестер Юнайтед проведет гостевой поединок против Шеффилд Юнайтед.