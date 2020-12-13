"Святые" отправили в ворота соперника три безответных мяча.
Футболисты Саутгемптона, Getty Images
13 декабря 2020, 16:11
Завершился поединок 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором Саутгемптон принимал на своем поле Шеффилд Юнайтед.
"Святые" не испытали особых проблем с аутсайдером чемпионата и добыли уверенную победу, отправив в ворота "клинков" три безответных мяча.
Саутгемптон — Шеффилд Юнайтед 3:0
Голы: Адамс, 35, Армстронг, 62, Редмонд, 83
Саутгемптон: Маккарти, Уолкер-Петерс, Бертран, Вестергор, Беднарек, Ромеу (Диалло, 86), Уорд-Праус, Армстронг, Ингз, Адамс (Н'Лундулу, 84), Уолкотт (Редмонд, 80).
Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл, Болдок, Стивенс, Бэшэм (Муссе, 70), Иган, Джагелка, Флек, Берге, Ампаду, Макберни (Макголдрик, 48), Шарп (Брюстер, 60)
Предупреждения: Стивенс