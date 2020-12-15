Англия

В столице Великобритании начат третий этап локдауна.

Как сообщает BBC, начиная со среды, 16 декабря, любые спортивные мероприятия, которые проходят в пределах столицы Великобритании, будут запрещены для посещения фанатами.

Данная мера ограничения была принята на фоне роста числа инфицированных коронавирусом COVID-19 в данном регионе страны, что в свою очередь привело к решению правительства о запуске третьего этапа локального локдауна.

Напомним, что по окончанию второго общенациональной изоляции в Объединенном королевстве, которое состоялось 2 декабря, на трибуны были допущены зрители в количественном ограничении до 2000 человек.

Таким образом, встречи в рамках тринадцатого тура Английской Премьер-лиги между Вест Хэмом и Кристал Пэлас, а также игра Арсенала против Саутгемптона, пройдут за закрытыми дверями.

"Канониры" в своем Twitter-аккаунте уже успели отреагировать на данное известие: "Мы разочарованы тем, что больше не можем приветствовать болельщиков на стадионе Эмирейтс на матч Премьер-лиги против Саутгемптона".

Единственным поединком в ближайшем туре, на котором смогут присутствовать зрители, оказался центральный матч между Ливерпулем и Тоттенхэмом. Всего же, на проведение домашних в присутствии публики поединков, кроме "красных" претендуют Эвертон, Брайтон и Саутгемптон.

"Я немного разочарован, ведь к нам только вернулись фанаты после второго уровня, — прокомментировал ситуацию наставник лондонского Челси Фрэнк Лампард, — Мы ощущали на поле поддержку, которую они вам оказывают, и видели то, как она влияет на игру. Я не говорю правительству, что делать, но я также думаю, что мы можем контролировать 2000 фанатов, которые приходят на стадион. Это, мягко говоря, прискорбно".