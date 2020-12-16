Англия

Football.ua представляет анонс поединка 13-го тура английской Премьер-лиги.

Как бы уверенно коллектива Микеля Артеты не шагал по групповому этапу Лиги Европы УЕФА, на внутренней арене у лондонского Арсенала все равно остаются колоссальные проблемы с результатами. "Канониры" в турнирной таблице не просто находятся непривычно низко для себя образца последних лет, а вовсе — провалились практически в ее подвал. Возможно, это будет последняя ступенька на пути к увольнению главного тренера.

Арсенал — Саутгемптон

Среда, 16 декабря, 20:00. Эмирейтс, Лондон. Пол Тирни (Англия) — главный арбитр встречи. Трансляция на Setanta Sports.

Пять матчей без побед, при четырех поражениях. Можно было подумать, что лондонский клуб просто имел тяжелый календарь с именитыми соперниками в последнее время. Но нет — у Арсенала действительно серьезный оппонент появился лишь в лице Тоттенхэма двумя турами ранее, хотя один только статус регионального противостояния против "шпор" обязывает команду играть на максимуме возможностей. В итоге, команда Артеты получила дома 0:2, после чего тренерская скамья под испанским специалистом начала шататься уже в совершенно немыслимой амплитуде.

И тут, в календаре поединков Арсенала стоит домашняя игра против Саутгемптона — исторически достаточно "удобного" соперника. Но так было ровно до тех пор, пока пути данных клубов в турнирной таблице АПЛ не пересеклись, а "канониры" последовали к станции "Зона вылета". Актуальное состояние "святых" — серьезные амбиции на завоевание места в еврокубках, который подкрепляются удачными выступлениями команды Ральфа Хазенхюттля на старте нового сезона.

Пандемия коронавируса COVID-19 приоткрыла достаточно много окон возможностей и кажется, что Саутгемптон вполне может широко распахнуть одно из них. Непростой период противостояний против достаточно сильных коллективов "святые" прошли достаточно уверенно, но две последние недели не играли против прямых конкурентов — это чуть ли не единственное место, куда может ударить Арсенал. Но, опять-таки, стоит делать акцент на кондиции команды Артеты, а также тот факт, что Саутгемптону необходимо выравнивать статистику очных противостояний. Все предпосылки к этому имеются.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Бельерин, Джака, Партей —

Статистика личных встреч

Всего игр: 99 (51 побед Арсенала, 27 ничьих, 21 победа Саутгемптона), забитые голы 166:101.

На поле Арсенала: 52 матча (33 победы Арсенала, 15 ничьих, 4 победы Саутгемптона), забитые голы 98:43.

На поле Саутгемптона: 47 матчей (18 побед Арсенала, 12 ничьих, 17 побед Саутгемптона), забитые голы 68:58.