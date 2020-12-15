Англия

Жоэль Матип и Наби Кейта готовятся к матчу чемпионата Англии против Тоттенхэма.

В матче 13-го тура АПЛ между Ливерпулем и Тоттенхэмом теоретически могут принять участие Жоэль Матип и Наби Кейта — сообщает ВВС.

По словам главного тренера "красных" Юргена Клоппа, у Матипа, замененного в перерыве матча против Фулхэма, был мышечный спазм в спине, но сейчас он готовится в нормальном режиме.

Что же касается Кейта, то его занятия Клопп описал как "интенсивную разминку", а решение о его возможном участии в матче будет приниматься по итогам вечерней тренировки во вторник.

По-прежнему вне игры Джеймс Милнер и Джердан Шакири, а вот отсутствие Диого Жоты может оказаться не таким продолжительным, как казалось. Если раньше говорили, что португалец из-за травмы колена пропустит два месяца, то сейчас Клопп сказал о шести неделях.

Матч

состоится в среду, 16 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.