Англия

Гарет Бэйл пока не готов противостоять чемпиону.

Перед матчем 13-го тура чемпионата Англии против Ливерпуля Жозе Моуриньо не рассчитывает на Гарета Бэйла.

"Гарет тренируется, однако он еще не в форме, – цитирует ВВС главного тренера Тоттенхэма. – Например, в понедельник он занимался в зале, даже не выходил на поле. Так что в данный момент я твердо могу сказать, что против Ливерпуля он не сыграет".

Матч Ливерпуль — Тоттенхэм состоится в среду, 16 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Бэйл признался, что хочет вернуться в Реал после окончании аренды в Тоттенхэм.