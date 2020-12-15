Англия

Главный тренер Ливерпуля охарактеризовал будущего соперника.

Накануне центрального матча 13-го тура чемпионата Англии между Ливерпулем и Тоттенхэмом Юрген Клопп высоко оценил команду Жозе Моуриньо.

"То, как Тоттенхэм играет в этом году, действительно впечатляет, – цитирует ВВС главного тренера Ливерпуля. – Моуриньо превратил свою команду в машину по добыванию результата, но при очень привлекательной игре".

"Особо стоит отметить, что даже если игра у Тоттенхэма идет не идеально, они побеждают за счет слаженной обороны, коллективных действий и умения переломить ход встречи".

"При этом опасность может исходить от любого футболиста. Если вы закрыли Сона и Кейна, это не значит, что вы в безопасности. Каждый в Тоттенхэме знает, что от него требуется, но в то же время каждый может забить. Ну а Кейн и Сон настолько хорошо понимают друг друга, что могут вообще не взаимодействовать по ходу матча, а потом "включиться" и сделать результат".

Матч Ливерпуль — Тоттенхэм состоится в среду, 16 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Перед 13-м туром команды набрали по 25 очков, однако Тоттенхэм занимал первое, а Ливерпуль — второе места за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей у столичной команды.

Ранее сообщалось, что против Ливерпуля не сыграет Гарет Бэйл.