Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Вест Хэм - Кристал Пэлас, Getty Images
17 декабря 2020, 11:16
Вест Хэм принимал на своем поле Кристал Пэлас в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги.
Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью (1:1).
На гол Кристиана Бентеке, который был забит в первом тайме, уже после перерыва невероятным ударом через себя ответил Себастьян Алле и сравнял счет.
Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм — Кристал Пэлас:
Вест Хэм — Кристал Пэлас 1:1
Голы: Алле, 55 — Бентеке, 34
Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Соучек — Боуэн (Ярмоленко, 80), Бенрахма (Снодграсс, 88), Форнальс (Лансини, 46) — Алле
Кристал Пэлас: Гуаита — ван Анхолт, Денн, Куяте, Ворд — Эзе (Аю, 76), Макартур, Миливоевич, Таунсенд (Шлупп, 85) — Заа, Бентеке
Предупреждения: Бентеке, Миливоеыич
Удаление: Бентеке (вторая желтая)