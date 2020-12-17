Вест Хэм принимал на своем поле Кристал Пэлас в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги.

Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью (1:1).

На гол Кристиана Бентеке, который был забит в первом тайме, уже после перерыва невероятным ударом через себя ответил Себастьян Алле и сравнял счет.

Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм — Кристал Пэлас:


Вест Хэм — Кристал Пэлас 1:1
Голы: Алле, 55 — Бентеке, 34

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Соучек — Боуэн (Ярмоленко, 80), Бенрахма (Снодграсс, 88), Форнальс (Лансини, 46) — Алле

Кристал Пэлас: Гуаита — ван Анхолт, Денн, Куяте, Ворд — Эзе (Аю, 76), Макартур, Миливоевич, Таунсенд (Шлупп, 85) — Заа, Бентеке

Предупреждения: Бентеке, Миливоеыич

Удаление: Бентеке (вторая желтая)