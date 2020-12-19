Англия

"Красные" не оставили шансов сопернику.

В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на выезде разгромил Кристал Пэлас (0:7).

Капитан "красных" Джордан Хендерсон поделился своим мнением о столь удачном матче.

"Ливерпуль был беспощаден. Важно, что мы реализовали почти все моменты, которые создали. Да, в каких-то ситуациях мы действовали не лучшим образом, но доминировали почти весь матч. В нескольких предыдущих встречах мы не реализовывали свои моменты, а тут удалось реализовать большинство."

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"В некотором смысле это был лучший матч Ливерпуля в сезоне. Нам нужно много работать над собой и продолжать в том же духе. Мы не смотрим на счет, нас волнует качество игры, которое демонстрируем в каждом из матчей", — цитирует Хендерсона ВВС.

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