Англия

Нападающий ответил на критику в свой адрес.

Нападающий Челси Тимо Вернер, который не может забить уже в восьми поединках кряду, высказал свое мнение о сложившейся ситуации.

"Неважно, какая стоимость у футболиста. Когда ты приходишь в новый клуб и хочешь забить в одиночку, это всегда немного давит, но я хочу приносить результат для одноклубников, для всей команды.

Я думаю, что справлюсь с этим, потому что в моем старом клубе на меня оказывалось такое же давление, и все хотели, чтобы я забил. Для меня это не что-то новое, но сейчас меня окружают новые люди, новая территория.

Таким образом, давление немного выше, чем в прошлые годы, но я думаю, что хорошие футболисты способны выступать в таких условиях", — сказал Вернер официальному сайту Челси.

Ранее бывший защитник "синих" раскритиковал игру другого новичка команды — Кая Хаверца.