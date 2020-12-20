Англия

Немец перебрался в Лондон летом 2020-го года.

Форвард лондонского Челси Тимо Вернер сравнил английский чемпионат с Бундеслигой, в которой выступал за Штутгарт и Лейпциг.

"Премьер-лига немного отличается от моей прежней лиги. Она сложнее, чем я думал. В плане контакта здесь тяжелее, чем в Германии. Я ожидал этого, но не настолько", – цитирует немца Sky Sports.

Ранее Вернер ответил на критику в свой адрес и рассказал о своей адаптации в лондонском Челси.