Фавориты противостояний

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В поединке 14-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм в домашних стенах примет Лестер.

Тоттенхэм — Лестер Сити

Воскресенье, 20-е декабря, 16:15. Стадион Тоттенхэм Хотспур, Лондон. 14-й тур АПЛ. Арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

В центральном поединке тура состоится встреча команд, для которых задача-минимум в текущем сезоне — это попадание в Лигу чемпионов. Кроме того, не стоит сомневаться, что Тоттенхэм и Лестер поглядывают на первое место, и не намерены без боя сдавать первенство. До недавнего времени "шпоры" возглавляли турнирную таблицу, но первое место пришлось уступить после очного матча против Ливерпуля.

Накануне встречи оба коллектива опередил Эвертон, и командам важно добыть три очка в матче, которые гарантировано вернут вторую строчку и не дадут оторваться Ливерпулю. Для Лестера начало текущего сезона также складывается очень удачно. Команда находится именно там, где и хочет быть в конце чемпионата — на четвертой позиции. Отставание от Тоттенхэма — всего одно очко.

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение Тоттенхэму. Так, компания Фаворит предлагает на победу "шпор" коэффициент 2,00. Успех "лис" оценен в 3,95, а ничейный результат — в 3,55.