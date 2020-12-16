Украинский вингер может появиться на поле по ходу матча.
Андрей Ярмоленко, getty images
16 декабря 2020, 21:30
Андрей Ярмоленко попал в запас Вест Хэма в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Англии против Кристал Пэлас.
Украинский вингер ранее отсутствовал из-за коронавируса. Последний раз 31-летний футболист выходил на поле в футболке английской команды 31-го октября.
Ярмоленко в этом сезоне провел девять поединков в футболке "молотобойцев", отметившись двумя голами и тремя ассистами.
Матч Вест Хэм — Кристал Пэлас начнется в 22:00 по киевскому времени.