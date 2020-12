Андрей Ярмоленко попал в запас Вест Хэма в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Англии против Кристал Пэлас.

Украинский вингер ранее отсутствовал из-за коронавируса. Последний раз 31-летний футболист выходил на поле в футболке английской команды 31-го октября.

One change tonight with Diop coming in for Balbuena.



Our line-up for #WHUCRY... pic.twitter.com/myKYFLfC9O