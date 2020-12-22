Англия

Форвард высказал свое мнение о текущем календаре.

Нападающий Челси Тимо Вернер заявил, что проблемы команды также связаны с тем, что у конкурентов есть больше времени отдохнуть.

"Мы играем слишком много матчей каждые три дня, и когда вы играете против команд, которые не принимают участие в еврокубках, они не так много играют и имеют недельные перерывы.

Это всегда тяжело, потому что они сейчас в хорошей форме. У нас также было несколько травм, и мы играем с тем же стартовым составом в последних нескольких матчах, но у нас не может быть оправданий", — сказал Вернер официальному сайту клуба.

Ранее немецкий игрок заявил, что чемпионат Англии оказался сложнее, чем он думал.