Англия

Главный тренер Вулверхэмптона придал критике действия главного арбитра в неудачном для его команды матче против Бернли.

В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон отправился на выездной поединок против Бернли, однако не смог рассчитывать на завоевание очков на поле Терф Мур в результате двух точных ударов от соперников у экватора встречи, на которые у "волков" нашелся ответ лишь в виде гола с пенальти от Фабиу Силвы (1:2).

Бернли — Вулверхэмптон 2:1 Видео голов и обзор матча

В своем послематчевом интервью Sky Sports главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту уделил большую часть внимания работе главного арбитра этой встречи Ли Мэйсона, с чьими решениями португальский специалист был крайне не согласен, хотя его команда избежала удаления после фола Жоау Моутиньо против Джоша Браунхилла.

"Данный арбитр не обладает достаточными навыками для того, чтобы работать в матче Премьер-лиги. Это проблема, о которой мы знали, так как он и раньше проводил наши матчи. Дело не в решающих ошибках или отдельных решениях, а в том, как он ведет игру. Я очень разочарован, но молчать в таких ситуациях — преступление.

Я надеюсь, что он больше не будет судить нашу игру. Игры с Ли Мэйсоном всегда одинаковы. Он не может контролировать футболистов. Со всеми остальными судьями игра протекает нормально, есть диалог. Он просто не готов к этой работе", — усомнился в профпригодности арбитра Санту.

В следующем туре Вулверхэмптон проведет домашний поединок против лондонского Тоттенхэма.