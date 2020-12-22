Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка английской лиги между лондонским Арсеналом и Манчестер Сити.
александр зинченко, getty images
22 декабря 2020, 21:08
Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко получил шанс проявить себя в матче Кубка английской лиги против лондонского Арсенала. Он сыграет против "канониров" с первых минут. Португалец Жоау Канселу, игравший ранее слева в обороне, вернулся на привычную для себя позицию правого защитника.
Арсенал: Рунарссон — Мустафи, Габриэль, Колашинац — Мэйтленд-Найлз, Эльнени, Себальос, Суареш — Уиллок, Ляказетт, Мартинелли
Запасные: Лено, Тирни, Мари, Смит-Роу, Пепе, Балогун, Нкетиа
Манчестер Сити: Стеффен — Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко — Родри, Фернандиньо — Силва, Фоден, Марез — Габриэль Жезус
Запасные: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Стерлинг, Гюндоган, Агуэро, Торрес
Матч Арсенал — Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.