Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка английской лиги между лондонским Арсеналом и Манчестер Сити.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко получил шанс проявить себя в матче Кубка английской лиги против лондонского Арсенала. Он сыграет против "канониров" с первых минут. Португалец Жоау Канселу, игравший ранее слева в обороне, вернулся на привычную для себя позицию правого защитника.

Арсенал: Рунарссон — Мустафи, Габриэль, Колашинац — Мэйтленд-Найлз, Эльнени, Себальос, Суареш — Уиллок, Ляказетт, Мартинелли

Запасные: Лено, Тирни, Мари, Смит-Роу, Пепе, Балогун, Нкетиа

Манчестер Сити: Стеффен — Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко — Родри, Фернандиньо — Силва, Фоден, Марез — Габриэль Жезус

Запасные: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Стерлинг, Гюндоган, Агуэро, Торрес

Матч Арсенал — Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.