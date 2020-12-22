Англия

Правительство страны ужесточает правила.

Эпидемия пандемии коронавируса в некоторых регионах Англии не стихает и правительство страны решило создать еще одну зону ограничений (уровень-4, "оставайтесь дома").

Эти ограничения коснутся и футбола, а в частности лондонских клубов. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, новые ограничения уровня-4 обязывают всех лондонских клубов из АПЛ проходить тесты на COVID-19 не раз в неделю, как было ранее, а дважды.

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Под данное нововведение попали: Челси, Арсенал, Тоттенхэм, Кристал Пэлас, Фулхэм и Вест Хэм.

Также стало известно, что команды уровня-3 также будут дважды в неделю сдавать тесты, но со следующего сезона.

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