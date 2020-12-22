Англия

Капитану и главной ударной силе "сорок" все никак не удается набрать физические кондиции, после заражения коронавирусом.

Нападающий английского Ньюкасла Аллан Сен-Максимен и капитан Джамаал Лассельс страдают от последствий заражения коронавирусом COVID-19, в результате чего их процесс возвращения на футбольное поле может серьезно затянуться. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в клубе.

В начале декабря 2020 года в стане "сорок" произошла вспышка заболеваемости COVID-19, что вынудило основную команду перенести поединок английской Премьер-лиги против Астон Виллы, а также более чем на недельный срок закрыть доступ к тренировочной базе клуба.

Наставник команды Стив Брюс на пресс-конференции в пятницу, 18 декабря, перед домашней игрой против Фулхэма (1:1), заявил, что двое из его подопечных "пострадали от разрушительного воздействия вируса и еще какое-то время будут вынуждены бороться с его последствиями". Однако клуб отказался раскрывать конкретную информацию о зараженных футболистах.

На фоне отсутствия в вышеназванном поединке француза Сен-Максимена и англичанина Джамала Ласселлеса, появились слухи, что у игроков конфликт с главным тренером Ньюкасла, что вынудило руководство официально объявить о том, что именно эти двое игроков заразились COVID-19, что сняло домыслы об их взаимоотношениях с Брюсом.

Позднее, Сен-Максимен также сделал публикацию в одной из социальных сетей, в которой заверил, что у него нет проблем в отношениях с главным тренером: "Все хорошо. У меня нет проблем. Ничего — ни травм, ни проблем с клубом или со Стивом Брюсом. Я люблю Ньюкасл. Я люблю фанатов. Я люблю все. Я люблю свою жизнь в Англии и все остальное, и я чувствую себя прекрасно. Это единственное, что вам нужно знать", — гласит прикрепленное сообщение.

Следующий поединок в рамках АПЛ для Ньюкасла пройдет на поле Манчестер Сити уже в ближайшие выходные.