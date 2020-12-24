Англия

Пресса сообщала об интересе к малийскому хавбеку со стороны Ливерпуля, Манчестер Юнайтед и Монако.

Главный тренер Брайтона Грэм Поттер прокомментировал слухи в прессе, которые связывают полузащитника его команды Ива Биссума с возможной сменой клубной прописки в зимнее трансферное окно.

"Брайтон не получал никаких предложений по Биссума. Как я уже когда-то говорил, если что-то появилось в газете, то этому необязательно стоит верить".

"Я доверяю Иву и могу помочь ему стать лучше. Думаю, что ему еще есть над чем работать. Вместе мы сосредоточены на том, чтобы полностью раскрыть его потенциал", — приводит слова Поттера Sky Sports.

В текущем сезоне Ив Биссума провел в Премьер-лиге 13 поединков, в которых забил один гол, а также заработал четыре желтые карточки и одно удаление.

Ранее сообщалось, что в подписании 24-летнего малийца заинтересованы Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Монако.