"Сине-гранатовые" могут подписать игрока бесплатно.
Мартен де Рон, Getty Images
05 декабря 2020, 15:12
Каталонская Барселона хочет усилить свой состав полузащитником Аталанты Мартеном де Рооном. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, "сине-гранатовые" заинтересованы в подписании футболиста как свободного агента. При этом в шорт-листе клуба фигурируют и другие игроки, контракт которых заканчивается зимой.
Помимо де Роона Куман не против подписать Мемфиса Депая из Лиона, Эрика Гарсию из Манчестер Сити и Джорджиньо Вейналдума из Ливерпуля.
Уже в январе клуб вступит в переговоры с агентами футболистов. Нынешний контракт де Роона с Аталантой заканчивается летом 2021 года.
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