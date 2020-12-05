Испания

"Сине-гранатовые" могут подписать игрока бесплатно.

Каталонская Барселона хочет усилить свой состав полузащитником Аталанты Мартеном де Рооном. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, "сине-гранатовые" заинтересованы в подписании футболиста как свободного агента. При этом в шорт-листе клуба фигурируют и другие игроки, контракт которых заканчивается зимой.

Помимо де Роона Куман не против подписать Мемфиса Депая из Лиона, Эрика Гарсию из Манчестер Сити и Джорджиньо Вейналдума из Ливерпуля.

Уже в январе клуб вступит в переговоры с агентами футболистов. Нынешний контракт де Роона с Аталантой заканчивается летом 2021 года.

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