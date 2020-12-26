Англия

Наставник Манчестер Сити поделился ожиданиями от предстоящей игры против Ньюкасла.

В рамках пятнадцатого тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити будет принимать Ньюкасл на поле Этихад Стэдиум.

Перед предстоящей игрой прошла традиционная предматчевая пресс-конференция, на которой, в частности, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов о состоянии и настрое своих подопечных на домашний поединок.

"Голы приходят не из мешка Санта-Клауса, а от ваших стараний на поле, — считает испанский специалист, — Чтобы прийти к забитым мячам, надо лучше играть — тут все просто. Мы должны перезапустить наш футбол — сейчас это является нашей задачей №1. Голы подтянутся вскоре. Чем больше мы будем набирать очков, тем легче будет в последствии".

Гвардиола верит в способность своих футболистов выйти из психологического кризиса: "У нас по-прежнему хороший командный дух и хорошие игроки. Это важно, ведь нам предстоит сыграть много игр в ближайшее время, и всякое может случиться".

Отдельно главный тренер Манчестер Сити отметил действия 20-летнего Фила Фодена в последних поединках: "Он один из самых невероятных игроков, которых я видел в аналогичном возрасте. Мы влюблены в этого парня. Когда я был в Барселоне, такие парни, как Фил, непременно добивались успеха с похожим менталитетом и взглядом на игру.

Главное — это его желание. За ним приятно наблюдать на тренировках и в играх, и это самое главное. У него невероятная энергия, он хочет доказать всему миру и показать, что он важен, это нормально. Ему нужен опыт, чтобы быть более спокойным. Его проблема — он играет в футбол в одном ритме, но иногда в футбол нужно играть в разных ритмах, и он должен это понимать, но это приходит с опытом. Будем невероятно терпеливы", — подытожил Хосеп Гвардиола.

Поединок Манчестер Сити — Ньюкасл состоится 26 декабря в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.