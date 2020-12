Английская Премьер-лига определила лучшего игрока в ноябре — им стал Бруну Фернандеш из Манчестер Юнайтед, сообщил официальный сайт АПЛ.

В четырех матчах месяца португалец забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Introducing your @EASPORTSFIFA Player of the Month for November...



✨ @B_Fernandes8 ✨#PLAwards pic.twitter.com/0JgM33blYu