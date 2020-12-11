Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед в третий раз получил приз в 2020 году.

Английская Премьер-лига определила лучшего игрока в ноябре — им стал Бруну Фернандеш из Манчестер Юнайтед, сообщил официальный сайт АПЛ.

В четырех матчах месяца португалец забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Этот приз — третий подобный для Бруну Фернандеша в 2020 году, и он стал первым игроком после Харри Кейна, который трижды признавался игроком месяца в течение одного календарного года (2017).