Англия

Никто в Премьер-лиге так не хулиганит на Boxing Day, как "вилланы".

Матч 15-го тура чемпионата Англии позволил Астон Вилле не только подняться в первую шестерку, но и переписать книгу рекордов АПЛ — сообщает ОРТА.

В поединке Астон Вилла — Кристал Пэлас коварный Уилфрид Заа "заставил" Тайрона Мингса заработать на себе два "горчичника" еще в первом тайме, но при этом не помешал бирмингемцам одержать крупную победу и войти в историю.

Удаление Мингса стало четвертым, заработанным игроками Виллы в Boxing Day после основания Премьер-лиги, и по этому показателю они являются абсолютными рекордсменами АПЛ.

До Мингса красные карточки в день подарков получали Энди Таунсенд (1994), Майкл Оукс (1998) и Зэт Найт (2007).

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