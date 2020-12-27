Англия

Football.ua представляет анонс матча 15-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Boxing Day продолжает набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 15-го тура Премьер-лиги Ливерпуль примет на своем поле Вест Бромвич.

Воскресенье, 27 декабря, 18:30. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Кевин Френд. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Как и ожидалось перед стартом сезона, Ливерпуль продолжает сохранять статус одного из главных претендентов на золотые медали чемпионата Англии, однако ряд травм ключевых футболистов в защитной линии (и не только) на бумаге несколько поубавили шансы мерсисайдцев на второе чемпионство подряд. По факту же, команде Юргена Клоппа пока удается не только избегать спада в игровой форме, но и шаг за шагом закрепляться в качестве лидера турнирной таблицы.

При всей необычности текущего сезона, справедливо сказать, что Ливерпуль крайне редко терял очки. В 14-ти поединках у "красных" четыре ничьи и всего одно поражение — та самая октябрьская сенсация, когда финальный свисток зафиксировал победу Астон Виллы со счетом 7:2. После этого подопечные Клоппа сколотили себе успешную серию в АПЛ, которая длится на протяжении десяти матчей подряд. Наверное, кому-то когда-то все-таки удастся остановить Ливерпуль, но вряд ли это под силу его будущему сопернику.

Вест Бромвич вернулся в Премьер-лигу в этой кампании, но имеет все шансы вновь заработать себе понижение в классе. "Дрозды" с самого начала считались аутсайдерами чемпионата и одними из главных претендентов на вылет в Чемпионшип, и, по правде говоря, на данном этапе они полностью подтверждают все догадки. Хуже Вест Бромвича в турнирной таблице сейчас только Шеффилд Юнайтед, который набрал всего два очка.

Систематические неудачи заставили руководство "дроздов" задуматься о внесении некоторых изменений, который коснулись тренерского штаба. Славена Билича отправили в отставку, а его пост главного тренера ожидаемо достался Сэму Аллардайсу, который имеет репутацию "спасителя" и специалиста, умеющего работать с кризисными командами. Удастся ли Биг Сэму сохранить Вест Бромвич в АПЛ, учитывая запредельный уровень конкуренции? Покажет только время, но его дебют в качестве нового наставника "дроздов" завершился разгромным поражением от Астон Виллы (0:3).

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Ливерпуль. На победу команды Юргена Клоппа предлагается коэффициент 1,15, тогда как потенциальный успех Вест Бромвича оценивается показателем 19,5. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 8,70.

Не сыграют: Цимикас, Ван Дейк, Гомес, Жота, Шакири, Милнер — Таунсенд, Ливермор.

Под вопросом: Тиаго — Бартли, Робсон-Кану, Филд.

прогноз 3:0

Никита Евтушенко, Football.ua