Англия

В мае 2015 года "дрозды" обыграли Челси, который гарантировал себе чемпионство.

В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги Вест Бромвич отправился в гости к Ливерпулю, который является лидером турнирной таблицы.

В своей истории "дрозды" встречались с лидирующей командой Премьер-лиги 17 раз, и только единожды им удалось одержать победу.

Произошло это в мае 2015 года в поединке против Челси, который на тот момент уже гарантировал себе золотые медали чемпионата Англии.

Напомним, что следить за событиями матча Ливерпуль — Вест Бромвич вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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