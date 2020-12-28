Англия

Наставник Тоттенхэма поделился эмоциями после потери очков его командой в матче против Вулверхэмптона.

В пятнадцатом туре английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм в гостевом поединке не смог удержать победу над Вулверхэмптоном, сумев открыть счет уже на первой минуте (1:1).

Вулверхэмптон — Тоттенхэм 1:1 Видео голов и обзор матча

В интервью клубному телеканалу Spurs TV наставник "шпор" Жозе Моуриньо рассказал о своем впечатлении от игры команды в этот вечер.

"Мы разочарованы результатом, — сказал португальский наставник в беседе с журналистом, — Мы контролировали игру до момента с пропущенным голом.

"Я считаю, что мы провели хорошую игру с точки зрения работы в обороне. Играть против "волков" всегда было сложно, но я не припоминаю, чтобы Льорис сегодня хотя бы один раз был вынужден спасать свои ворота до пропущенного мяча. Когда вы забиваете на первой минуте, у вас остается 89 таких же минут для того, чтобы забить больше, мы этого не смогли сделать.

Даже не были близки к этому, что и сказалось на результате", — подытожил наставник Тоттенхэма.

В следующем туре "шпоры" сыграют домашний поединок против Фулхэма.