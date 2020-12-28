Англия

Также испанцем интересуется Лидс.

Лондонский Арсенал может приобрести полузащитника Рики Пуча у Барселоны.

По информации The Athletic, представители английского клуба несколько раз просматривали испанца до того, как международная служба по поиску игроков в Арсенале была распущена. Ранее сообщалось, что интерес к Пучу проявляет Лидс.

У 21-летнего футболиста не сложились отношения с главным тренером Барселоны Рональдом Куманом.

На старте сезона тренер сообщил Пучу, что не рассчитывает на него, однако 21-летний испанец отказался уходить в аренду.

Также в декабре 2020-го года Куман заявил, что Пуч недостаточно делает на тренировках, чтобы изменить мнение тренера.

В текущем сезоне полузащитник сыграл всего четыре минуты в испанском чемпионате.