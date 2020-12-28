Также испанцем интересуется Лидс.
Рики Пуч, Getty Images
28 декабря 2020, 19:48
Лондонский Арсенал может приобрести полузащитника Рики Пуча у Барселоны.
По информации The Athletic, представители английского клуба несколько раз просматривали испанца до того, как международная служба по поиску игроков в Арсенале была распущена. Ранее сообщалось, что интерес к Пучу проявляет Лидс.
У 21-летнего футболиста не сложились отношения с главным тренером Барселоны Рональдом Куманом.
На старте сезона тренер сообщил Пучу, что не рассчитывает на него, однако 21-летний испанец отказался уходить в аренду.
Также в декабре 2020-го года Куман заявил, что Пуч недостаточно делает на тренировках, чтобы изменить мнение тренера.
В текущем сезоне полузащитник сыграл всего четыре минуты в испанском чемпионате.