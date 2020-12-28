Англия

Футболист отправился на самоизоляцию.

Защитник лондонского Арсенала Габриэль сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт "канониров".

Футболист изолируется в соответствии с протоколами правительства Великобритании и Премьер-лиги. Тренерский штаб не сможет рассчитывать на игрока в ближайших двух матчах.

В текущем сезоне Габриэль сыграл за Арсенал 12 матчей, в которых забил два гола.

Также сообщается, что защитник Давид Луис и вингер Виллиан приступили к тренировкам с общей группой футболистов. Полузащитник Томас Партей оправился после травмы, но пока занимается индивидуально.

Следующий матч Арсенал сыграет 29-го декабря на выезде против Брайтона. Начало игры — в 20:00 по киевскому времени.

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