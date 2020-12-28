Англия

Наставник "канониров" сохраняет полную поддержку со стороны клуба.

Лондонский Арсенал не планирует менять главного тренера.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Микель Артета сохраняет полную поддержку со стороны руководства клуба. Совет директоров Арсенала считает испанца подходящим специалистом для того, чтобы выстраивать долгосрочный проект.

На сегодняшний день Арсенал занимает 15-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков после 15 матчей английского чемпионата. Завтра "канониры" встретятся в гостях с Брайтоном.

Ранее испанский специалист прокомментировал победу над лондонским Челси.