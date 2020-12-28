Наставник "канониров" поделился переживаниями от неудачной серии своего клуба в английском чемпионате.
Микель Артета, Getty Images
28 декабря 2020, 22:52
Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о периоде неудачных выступлений своей команды.
"Когда я пришел, мне нужно было очень хорошо проанализировать, что происходит, что мы можем и не можем сделать. Конечно, мы все страдали из-за наших результатов в последние недели. Я страдал. Я чувствую большую ответственность за это.
Это худшее ощущение, потому что я хочу делать все ради этого клуба. Сейчас мы в деле. Я хочу привнести всю свою страсть и знания. Мы хотим двигаться так быстро, как это только возможно.
Для этого нам нужно побеждать, сохранять стабильность и выиграть какое-то время. Когда я этого не делаю, мне кажется, что я подвожу клуб, людей, которые работают для нас, и, конечно, фанатов", – приводит слова Артеты Goal.
На сегодняшний день Арсенал занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 17 очков по итогу 15 игр.
Ранее сообщалось, что Арсенал поддерживает Артету и не планирует менять тренера.