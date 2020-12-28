Англия

Наставник "канониров" поделился переживаниями от неудачной серии своего клуба в английском чемпионате.

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о периоде неудачных выступлений своей команды.

"Когда я пришел, мне нужно было очень хорошо проанализировать, что происходит, что мы можем и не можем сделать. Конечно, мы все страдали из-за наших результатов в последние недели. Я страдал. Я чувствую большую ответственность за это.

Это худшее ощущение, потому что я хочу делать все ради этого клуба. Сейчас мы в деле. Я хочу привнести всю свою страсть и знания. Мы хотим двигаться так быстро, как это только возможно.

Для этого нам нужно побеждать, сохранять стабильность и выиграть какое-то время. Когда я этого не делаю, мне кажется, что я подвожу клуб, людей, которые работают для нас, и, конечно, фанатов", – приводит слова Артеты Goal.

На сегодняшний день Арсенал занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 17 очков по итогу 15 игр.

Ранее сообщалось, что Арсенал поддерживает Артету и не планирует менять тренера.