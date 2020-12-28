Англия

Специалист может переехать на туманный Альбион.

Немецкий специалист Томас Тухель покинул ПСЖ, после чего вернулся в Германию. Боссы парижан заплатят коучу неустойку в размере шести миллионов евро.

По информации издания Bild, специалист может сменить Фрэнка Лампарда на посту главного тренера Челси.

Читай также: Тухель намерен продолжить работу в АПЛ

В случае неудачного результата в матче с Астон Виллой, руководство "синих" может рассмотреть вариант с увольнением Лампарда.

Также сообщается, что владелец Челси Роман Абрамович уже вел переговоры с Тухелем еще до его ухода из дортмундской Боруссии. Специалисту было бы интересно возглавить "пенсионеров". Тем более, что в клубе выступают три немца: Тимо Вернер, Антонио Рюдигер и Кай Хаверц.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.