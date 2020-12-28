Англия

Специалист оценил игру команды против Астон Виллы.

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лампард оценил ничейный результат в поединке АПЛ против Астон Виллы (1:1).

"Мы достаточно неплохо начали поединок, хорошо атаковали и отбивались от атак соперника. С точки зрения настроя на игру к футболистам нет претензий. Они приложили все усилия для победы, но нам не повезло".

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"Когда Астон Вилла забивала гол, Кристенсен лежал на поле. Но мы играли против очень хорошей команды и выглядели неплохо. Уверяю, что месяц назад мы бы выиграли этот матч. Просто сейчас у Челси сложный период, некоторые эпизоды оборачиваются против нас. Мы должны его преодолеть, чтобы стать сильнее", — цитирует Лампарда BBC.

Отметим, что Челси в пяти последних играх выиграл лишь одну, трижды проиграл и добыл одну ничью.

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