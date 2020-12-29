Англия

Полузащитник может перебраться в стан "шпор".

Тоттенхэм продвинулся в переговорах с Марселем Забитцером, предложив тому контракт до лета 2025 года, сообщает журналист Николо Шира.

В планах лондонской команды уже в ближайшее время договориться с Лейпцигом относительно суммы компенсации.

Забитцер — самый высокооплачиваемый футболист Лейпцига с зарплатой шесть миллионов евро. Боссы клуба не готовы поднять ее игроку.

За девять поединков чемпионата Германии австриец отметился тремя голами и результативной передачей.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает Забитцера в 35 миллионов евро. Его контракт с "быками" заканчивается летом 2022 года.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.