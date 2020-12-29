Полузащитник может перебраться в стан "шпор".
Марсель Забитцер, getty images
29 декабря 2020, 18:29
Тоттенхэм продвинулся в переговорах с Марселем Забитцером, предложив тому контракт до лета 2025 года, сообщает журналист Николо Шира.
В планах лондонской команды уже в ближайшее время договориться с Лейпцигом относительно суммы компенсации.
Забитцер — самый высокооплачиваемый футболист Лейпцига с зарплатой шесть миллионов евро. Боссы клуба не готовы поднять ее игроку.
За девять поединков чемпионата Германии австриец отметился тремя голами и результативной передачей.
Специализированный портал Transfermarkt оценивает Забитцера в 35 миллионов евро. Его контракт с "быками" заканчивается летом 2022 года.
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