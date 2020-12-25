В услугах игрока заинтересован Жозе Моуриньо.
Марсель Забитцер, Getty Images
25 декабря 2020, 19:25
Главный тренер английского Тоттенхэма Жозе Моуринью заинтересован в приобретении полузащитника Лейпцига Марселя Забитцера.
Как сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк, сам футболист также не против переехать в АПЛ и поиграть за "шпор".
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Забитцер — самый высокооплачиваемый футболист Лейпцига с зарплатой шесть миллионов евро. Боссы клуба не готовы поднять ее игроку.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает австрийца в 35 миллионов евро. Его контракт с "быками" заканчивается летом 2022 года.
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