Англия

В услугах игрока заинтересован Жозе Моуриньо.

Главный тренер английского Тоттенхэма Жозе Моуринью заинтересован в приобретении полузащитника Лейпцига Марселя Забитцера.

Как сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк, сам футболист также не против переехать в АПЛ и поиграть за "шпор".

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Забитцер — самый высокооплачиваемый футболист Лейпцига с зарплатой шесть миллионов евро. Боссы клуба не готовы поднять ее игроку.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает австрийца в 35 миллионов евро. Его контракт с "быками" заканчивается летом 2022 года.

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