Англия

Скотт Паркер не сможет руководить командой в ближайшем матче.

Из-за того, что у одного из близких Скотта Паркера диагностировали коронавирус, тренер Фулхэма отправился на самоизоляцию — сообщил официальный сайт клуба.

В субботу, 26 декабря, Фулхэм в рамках 15-го тура АПЛ примет Саутгемптон, и игрой будут руководить ассистенты главного тренера Мэтт Уэллс и Стюарт Грей.

Первый анализ, который 40-летний специалист сдал после отправления на самоизоляцию, оказался негативным. Если негативным будет и повторный, то 30 декабря Паркер сможет руководить "дачниками" во время столичного дерби против Тоттенхэма.

После 14-ти туров Фулхэм находится в зоне вылета, отставая от спасительного 17-го места на 2 очка.

Фулхэм является первым тренерским опытом известного в прошлом футболиста национальной сборной Англии, Чарльтона, Норвича, Челси, Ньюкасла, Вест Хэма, Тоттенхэма и Фулхэма.

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