Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg представляют анонс матча 16-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Ливерпуль в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Англии отправится в гости к Ньюкаслу.

Ньюкасл — Ливерпуль

Среда, 30 декабря, 22:00. Стадион Сент-Джеймс Парк, Ньюкасл. Главный арбитр встречи — Пол Тирни.

Ньюкасл подходит к поединку на пятнадцатой строчке турнирной таблицы с восемнадцатью набранными баллами после четырнадцати сыгранных матчей. В прошлом туре "сороки" играли на выезде против Манчестер Сити и уступили со счетом 0:2. Последние результаты Ньюкасла оставляют желать лучшего.

"Сороки" испытывают кадровые проблемы, которые мешают им набирать очки. Поединок пропустит Фрейзер, под вопросом участие Сен-Максимена, Хендрика, Лассельса, Дамметта и Дубравки. Ливерпуль, в свою очередь, тоже не может рассчитывать на многих основных футболистов перед отчетным поединком чемпионата.

Тем не менее, Юрген Клопп привык к кадровому дефициту и нашел способы решения возникших проблем — понятней всего об этом говорит позиция "красных" в турнирной таблицы. Ливерпуль идет на первой позиции, несмотря на ничейный результат против Вест Бромвича в прошлом туре.

Ливерпулю нельзя подпускать к себе соперников, а потому нужно побеждать. Все сигнализирует о том, что "красные" смогут набрать три очка, но при этом постараются потратить минимальное количество сил. Но и не нужно упускать из виду шанс, что "сороки" навяжут борьбу сопернику, большими силами отойдя в оборону.

Не сыграют: Фрейзер, Сен-Максимен, Лассельс — Цимикас, Ван Дейк, Жота, Милнер, Гомес, Матип, Кейта

прогноз 1:2



