Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги Арсенал отправился в гости к Брайтону, где попытался продлить свой успех после сенсационной победы в прошлом матче с Челси.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Александра Ляказетта, которому ассистировал Букайо Сака на 66-й минуте поединка.

Таким образом, Арсенал записал на свой счет вторую победу подряд в чемпионате Англии и оказался всего в шести очках от еврокубковой зоны, несмотря на 13-е место в турнирной таблице. Брайтон, в свою очередь, стал еще на шаг ближе к зоне вылета.

Смотрите видео гола и обзор матча Брайтон — Арсенал:

Брайтон — Арсенал 0:1

Гол: Ляказетт, 66

Брайтон: Санчес — Велтман, Уэбстер, Данк, Бернардо, Берн - Гросс, Проппер (Марч, 68), МакАллистер (Мопе, 67), Биссума — Джаханбахш (Троссард, 75)

Арсенал: Лено — Холдинг, Мари, Тирни, Бельерин, Сака (Себальос, 81) — Джака, Мартинелли (Ляказетт, 66), Эль-Ненни, Смит-Роу (Мэйтленд-Найлз, 89) — Обамеянг.

Предупреждения: Данк, Джаханбакш