Англия

В 16-ти турах чемпионата Англии "клинки" ни разу не покинули поле в качестве победителей.

Бернли минимально обыграл Шеффилд Юнайтед в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги благодаря единственному голу Бена Ми, из-за чего в графе побед "клинков" в нынешнем сезоне по-прежнему "красуется" ноль.

Таким образом, подопечные Криса Уайлдера повторили антирекорд КПР по самой длительной неудачной серии со старта кампании, которая произошла в сезоне-2012/13 и продлилась 16 поединков кряду.

Уже в следующем туре чемпионата Англии Шеффилд Юнайтед может обновить антидостижение Куинз Парк Рейнджерс, впрочем как и прервать свою неудачную серию. Их соперником станет Кристал Пэлас, который также не знает побед в течение пяти матчей подряд.

Напомним, матч Кристал Пэлас — Шеффилд Юнайтед состоится в субботу, второго января, в 17:00 по киевскому времени.

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