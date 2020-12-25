Англия

"Клинки" лишились Сандера Берге до конца апреля.

Полузащитник Сандер Берге перенес успешную операцию на подколенном сухожилии, однако сможет вернуться на поле не ранее конца апреля — сообщает ВВС.

22-летний норвежец, сыгравший в нынешнем сезоне 13 матчей в АПЛ (1 гол) получил повреждение в матче против Манчестер Юнайтед 17 декабря.

Аутсайдеру Премьер-лиги (последнее место и всего 2 набранных очка) 26 декабря предстоит встретиться дома с Эвертоном.

Ранее сообщалось, что "ириски" тоже не смогут предстать в сильнейшем составе — не сыграют Ришарлисон и Хамес Родригес.