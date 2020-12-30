Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 16 тура АПЛ между Ньюкаслом и Ливерпулем.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп предоставил отдых центральному полузащитнику "красных" Жоржиньо Вейналдуму. Вместо него в матче против Ньюкасла с первых минут сыграет Джеймс Милнер. Повредившегося Жоэля Матипа заменит Натаниэль Филлипс, который сыграет в паре с Фабиньо в центре обороны.

Ньюкасл: Дарлоу — Кларк, Фернандес, Шер — Йедлин, М. Лонгстафф, Хейден, Ритчи — Жоэлинтон, Уилсон, Мерфи

Запасные: Дубравка, Льюис, Крафт, Шелви, Хендрик, Альмирон, Ш. Лонгстафф, Кэрролл, Гейл

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Филлипс, Фабиньо, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Милнер — Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Келлехер, Р. Уильямс, Н. Уильямс, Вейналдум, Тиаго, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Минамино, Ориги

Матч Ньюкасл — Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.