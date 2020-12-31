Англия

Боснийский фулбек может отправиться в аренду в стан горняков.

Левый защитник Арсенала Сеад Колашинац в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку и вернуться в немецкую Бундеслигу, где он выступал до переезда на Эмирейтс в 2017 году.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в подписании 27-летнего боснийца заинтересован его бывший клуб — Шальке, ведущий борьбу за выживание в текущем сезоне первенства Германии.

"Горняки" ведут предварительные переговоры об аренде Колашинаца. Ожидается, что часть зарплаты футболиста будет выплачивать Арсенал, а другую часть — Шальке.

В текущем сезоне Сеад Колашинац провел в футболке Арсенала девять поединков во всех турнирах, в которых не отметился ни одним результативным действием.

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