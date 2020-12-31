Англия

Наставник Ливерпуля высказался о ничьей с Ньюкаслом в матче чемпионата Англии.

Последним поединком английской Премьер-лиги в 2020 году стало противостояние между Ньюкаслом и Ливерпулем в рамках 16-го тура, которое завершилось нулевой ничьей. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп поделился эмоциями от результата данной встречи.

"Возглавлять турнирную таблицу — хорошо, однако сейчас это не имеет абсолютно никакого значения. Мы сыграли вничью и по-прежнему являемся лидерами, но результат этого матча показывает, насколько текущий сезон трудный для всех. Тем не менее, если судьба преподносит тебе лимоны — сделай из них лимонад".

"Нам не удалось достичь желаемого результата в матче с Ньюкаслом, но это далеко не самое ужасное, что могло произойти. В мире случаются вещи и похуже. В целом, игра мне понравилась. Результат неудовлетворительный, но уровень игры мне понравился. Мы сделали все для победы над Ньюкаслом, но я по-прежнему разочарован", — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что смотреть видео лучших моментов матча Ньюкасл — Ливерпуль вы можете на Football.ua.

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