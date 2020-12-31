Англия

Интересно, что "сороки" провели первый "сухой" матч в нынешней кампании чемпионата Англии.

Последним поединком английской Премьер-лиги в 2020 году стало противостояние между Ньюкаслом и Ливерпулем в рамках 16-го тура, которое завершилось нулевой ничьей.

Стоит отметить, что в текущем сезоне чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа забивали абсолютно всем соперникам, однако данная тенденция прервалась в матче с "сороками".

Интересным также является тот факт, что футболисты Ньюкасла в нынешней кампании не уходили с поля без пропущенного мяча, однако благодаря нулевой ничей с Ливерпулем они записали на свой счет первый "сухой" поединок.

Напомним, что смотреть видео лучших моментов матча Ньюкасл — Ливерпуль вы можете на Football.ua.

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