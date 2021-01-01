Англия

"Молотобойцы" набрали три очка в непростом поединке.

Эвертон в рамках семнадцатого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Вест Хэм и потерпел поражение.

Андрей Ярмоленко появился на поле на 73-й минуте, а уже на 86-й гости забили решающий гол усилиями Соучека.

Эвертон — Вест Хэм 0:1

Гол: Соучек, 86

Эвертон: Пикфорд — Годфри, Коулмэн, Мина, Холгейт — Бернард (Хамес, 64), Дукуре, Сигурдссон (Андре Гомеш, 64), Дэвис, Ришарлисон - Калверт-Льюин (Тосун, 79)

Вест Хэм: Рандолф — Огбонна, Цоуфал, Доусон, Крессвелл — Форнальс (Лансини, 73), Райс, Бенрахма, Соучек, Боуэн (Ярмоленко, 73) — Аллер (Антонио, 59)

Предупреждения: Годфри, Дэвис