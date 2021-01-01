"Молотобойцы" набрали три очка в непростом поединке.
Андрей Ярмоленко, getty images
01 января 2021, 21:25
Эвертон в рамках семнадцатого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Вест Хэм и потерпел поражение.
Андрей Ярмоленко появился на поле на 73-й минуте, а уже на 86-й гости забили решающий гол усилиями Соучека.
Эвертон — Вест Хэм 0:1
Гол: Соучек, 86
Эвертон: Пикфорд — Годфри, Коулмэн, Мина, Холгейт — Бернард (Хамес, 64), Дукуре, Сигурдссон (Андре Гомеш, 64), Дэвис, Ришарлисон - Калверт-Льюин (Тосун, 79)
Вест Хэм: Рандолф — Огбонна, Цоуфал, Доусон, Крессвелл — Форнальс (Лансини, 73), Райс, Бенрахма, Соучек, Боуэн (Ярмоленко, 73) — Аллер (Антонио, 59)
Предупреждения: Годфри, Дэвис